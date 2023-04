Landbauer will die Weinviertel-Autobahn ausbauen

Ausgerechnet Udo Landbauer, der in Brüssel laut einer Aussage des EU-Parlamentariers Lukas Mandl (ÖVP) „niemanden kennt“, hat als erstes Mitglied der Landesregierung internationalen Besuch bekommen. Im Beisein des tschechischen Botschafters Jirí Šitler kam der stellvertretende Minister für Verkehr der Tschechischen Republik, Václav Bernard, zur bilateralen Stippvisite ins Landhaus. Im Gespräch betonte der FPÖ-Landesvize das Interesse des Landes an der Zusammenarbeit in Sachen Verkehr und Infrastruktur.