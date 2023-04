„Udo Landbauer kennt gar niemanden in Brüssel“

„Krone“:Herr Mandl, wie lautet Ihr persönliches Ziel für die Europawahl, die in rund einem Jahr stattfindet?

Lukas Mandl: Mein Ziel ist es, ausländische Einflussnahme in der Europäischen Union zu vermeiden - ich arbeite hier im entsprechenden Sonderausschuss im Europaparlament. Wir haben Erfahrungswerte vom Brexit, der Trump-Wahl und den Wahlen in Frankreich und Deutschland. Es geht darum, die Demokratie zu verteidigen. Es ist noch lange nicht Wahltag. Mir ist auch wichtig, dass viele Menschen teilnehmen. Wir sind das einzige Land in der EU, in dem 16-Jährige wählen dürfen. Eine starke Wahlbeteiligung ist gut für eine funktionierende Demokratie.