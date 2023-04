Lokale, über die man spricht: Casino Zögernitz

Schön langsam erwacht das Casino Zögernitz - ein behutsam restauriertes Biedermeier-Juwel im Wiener Nobelbezirk Döbling - zu regem Leben. Kürzlich wurde ein rot getäfelter Ballsaal fertiggestellt, im Herbst eröffnet ein Johann-Strauß-Museum - und soeben übernahm ein neues Betreiber-Team das hauseigene Restaurant, das sich jetzt CASINO ZÖGERNITZ KULINARIUM nennt. Das gastronomische Konzept wurde von Stefan Glantschnig gemeinsam mit Matthias Sramek gestaltet.Glantschnig führt das zu Recht hochgelobte Wirtshaus Neusacherhof am Weißensee in Kärnten. Für das Zögernitz setzt er auf Wirtshaus-Klassiker, raffiniert weiterentwickelt, und was damit gemeint ist, merkt man spätestens, wenn Langos (12 €) zu Tisch kommen, die um ein Debreziner Würstchen gewickelt, frittiert und mit Kräutermayonnaise garniert werden - witzig und würzig! Der Ungarische Fischeintopf (23 €) vereint ein gebratenes Zanderfilet mit geschmorten Zwiebeln, Paprika und dem Duft nach Estragon. Die Kraut Fleckerln (16 €) verblüffen durch leichte Schärfe und ein Spiel mit Texturen dank untergemischter Röstzwiebeln. Letztere krönen natürlich auch den Zwiebelrostbraten (27 €), der eine gewisse Leichtigkeit verströmt, trotz intensiver Geschmacksvielfalt: rosa gebratenes Beiried, Zwiebelpüree, grüne Mayonnaise, Frühspargel, dazu Sauerrahmspätzle. Eine Klasse für sich stellt auch das Backhendl dar (19 €). Unter einer krachend knusprigen Panier steckt saftiges Fleisch, das - anders als in vielen anderen Häusern - tatsächlich intensiv nach Huhn schmeckt, ein markig-pikanter Salat bildet den Kontrapunkt.Bleibt noch zu erwähnen, dass der gläserne Weinschrank eine kleine feine Auswahl an österreichischen Gewächsen bereithält. Und dass man im farbenfrohen schicken Innenraum mit den bunten Plüschbänken und Neon-Ornamenten an der Reliefdecke richtig angenehm sitzt.