Was der ORF künftig darf - und was nicht

Gleich vorweg: Auch künftig muss der ORF nicht am Hungertuch nagen. Denn obwohl der ORF-Beitrag günstiger wird - mittlerweile wurden aus den versprochenen 15,20 Euro eh schon wieder 15,25 Euro im Monat - kommt am Ende mehr heraus. Denn 400.000 Haushalte mehr werden zur Kasse gebeten, dazu 150.000 Unternehmen. Laut derzeitigem Stand werden damit rund 710 Millionen Euro zusammenkommen - heuer waren es 676 Millionen. Allerdings: Im neuen ORF-Gesetz, das derzeit in den finalen Verhandlungen ist, soll der ORF neuen Werbebeschränkungen unterliegen, was die Mehreinnahmen wieder schmälert.