Rathaus als Baumschule: Rechnen will gelernt sein

Trump droht US-Metropole mit „Krieg“
„Das ist nicht normal“
Die Art und Weise, wie die Innsbrucker Stadtregierung Bäume für den neu gestalteten Boznerplatz bestellt hat, lässt berechtigte Zweifel an der Kompetenz aufkommen. Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) baut indes weiter sein Büro um – „Heiligenschein“ inklusive.
Der Ankauf der 31 Gleditschien für den Innsbrucker Boznerplatz ist ein entlarvendes Beispiel dafür, wie Innsbrucker Stadtpolitik in der Praxis abläuft – abseits von Hochglanzbroschüren und schöner Worte. Die Stadtregierung von Bürgermeister Johannes Anzengruber versucht ja permanent, ein Bild von Stabilität, Eintracht und Kompetenz zu vermitteln. Doch wenn sie dafür den Beweis antreten soll, wird’s schneller dunkel, als die Innsbrucker zum Lichtschalter laufen können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.