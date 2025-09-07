Rathaus als Baumschule: Rechnen will gelernt sein

Der Ankauf der 31 Gleditschien für den Innsbrucker Boznerplatz ist ein entlarvendes Beispiel dafür, wie Innsbrucker Stadtpolitik in der Praxis abläuft – abseits von Hochglanzbroschüren und schöner Worte. Die Stadtregierung von Bürgermeister Johannes Anzengruber versucht ja permanent, ein Bild von Stabilität, Eintracht und Kompetenz zu vermitteln. Doch wenn sie dafür den Beweis antreten soll, wird’s schneller dunkel, als die Innsbrucker zum Lichtschalter laufen können.