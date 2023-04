ORF: Dschungel an Abgaben und Gebühren bleibt

Was werden wir künftig für den ORF einzahlen? Das kann bei jedem Österreicher anders sein. Obwohl derzeit ein neues ORF-Gesetz samt Digitalnovelle im Werden ist, wo auch der künftige ORF-Beitrag fixiert wird, wird uns das Chaos bei den Beiträgen erhalten bleiben. Denn Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat zwar den „nackten“ ORF-Beitrag pro Haushalt aus jetziger Sicht mit 15,20 Euro festgesetzt. Doch das ist noch lange nicht alles, was zu zahlen ist: So muss alle fünf Jahre ein Kostenbeitrag von 18 Euro für die Übertragung der ORF-Programme via Satellit entrichtet werden, und wer eine ORF-Karte benötigt, muss diese um 45 Euro bestellen.