Neue Wege, sanfte Töne: Ballade statt Blutgrätsche

Sie sind dank sportlicher Top-Leistungen im Rampenlicht – nach der Karriere starten einige auf einer anderen Bühne neu durch, weil sie es vermissen, im Mittelpunkt zu stehen. Andere Sportasse lieben einfach die Musik. Und ein Fußballer landete alleine mit seinem Vornamen einen Hit...
Kopfballtore, Notbremsen, lautstarke Duelle mit den Gegnern, aggressive Gesten. Das ist der Sergio Ramos auf dem Rasen – auf dem der Ex-Kapitän von Real Madrid jetzt für CF Monterrey verteidigt. Nebenbei fand er Zeit, seinen ersten Song zu produzieren: Der Titel „Cibeles“ ist eine spanischsprachige Ballade, vermischt Flamenco und Pop. Ramos spielt dabei auf seinen unfreiwilligen Abgang von Real 2021 an – im Musikvideo tauchen emotionale Momente seiner Karriere bei den Galaktischen auf. Manche Fans sind begeistert, Kritiker sehen eher ein Lied, in dem er „jaulend und seufzend Klubchef Florentino Pérez attackiert“.
Es gab schon Sportstars, die vor dem Mikro schlechtere Figur machten, aber auch bessere...
