Neue Wege, sanfte Töne: Ballade statt Blutgrätsche

Kopfballtore, Notbremsen, lautstarke Duelle mit den Gegnern, aggressive Gesten. Das ist der Sergio Ramos auf dem Rasen – auf dem der Ex-Kapitän von Real Madrid jetzt für CF Monterrey verteidigt. Nebenbei fand er Zeit, seinen ersten Song zu produzieren: Der Titel „Cibeles“ ist eine spanischsprachige Ballade, vermischt Flamenco und Pop. Ramos spielt dabei auf seinen unfreiwilligen Abgang von Real 2021 an – im Musikvideo tauchen emotionale Momente seiner Karriere bei den Galaktischen auf. Manche Fans sind begeistert, Kritiker sehen eher ein Lied, in dem er „jaulend und seufzend Klubchef Florentino Pérez attackiert“.