Raser riskierte Todesopfer: Mehrfacher Mordversuch
Laut Anklage
Ohne Rücksicht auf Verluste – so war am 30. Jänner ein 20-jähriger Ungar aus Linz vor der Welser Polizei davongerast. Weil er dadurch Todesopfer in Kauf genommen habe, muss er sich ab Donnerstag in Wels wegen mehrfachem Mordversuch verantworten. Erst vergangenen Donnerstag wurde ein Raser verurteilt, ein weiterer narrte am Samstag die Beamten.
Der Fall machte sprachlos: Am 30. Jänner war ein Ungar (20, aus Linz) – um einer Kontrolle zu entkommen – 30 Kilometer von Wels aus über die A8, die A25 und die B1 gerast. Die Horrorfahrt mit extrem überhöhter Geschwindigkeit – bis zu 250 km/h – und lebensmüden Manövern bei Nebel und starkem Verkehr endete in Traun mit einem schweren Auffahrunfall.
