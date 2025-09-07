Raser riskierte Todesopfer: Mehrfacher Mordversuch

Ohne Rücksicht auf Verluste – so war am 30. Jänner ein 20-jähriger Ungar aus Linz vor der Welser Polizei davongerast. Weil er dadurch Todesopfer in Kauf genommen habe, muss er sich ab Donnerstag in Wels wegen mehrfachem Mordversuch verantworten. Erst vergangenen Donnerstag wurde ein Raser verurteilt, ein weiterer narrte am Samstag die Beamten.