99ers-Ass: Was er von den Besten der Welt lernte

Genau eine Woche lang müssen die Grazer Eishockey-Fans noch warten, ehe ihre 99ers bei Pustertal endlich in die neue Saison starten. Vor dem ersten Saisonspiel für die Truppe von Harry Lange plauderte die „Krone“ mit Stürmer Josh Currie über seine Zeit in der NHL, der besten Liga der Welt.
„Wir haben in der Vorbereitung auf die Liga schon gezeigt, dass wir ein gutes Team sind. Was ich bisher gesehen habe, ist, dass wir eine große Chance haben, großartige Dinge zu erreichen“, freut sich auch Neo-Stürmer Josh Currie bereits auf das erste Bully. Der 32-jährige Kanadier absolvierte 400 AHL-Spiele (250 Punkte), 96 Partien in der KHL und im Vorjahr stand er mit den Kölner Haien im Finale der DEL. In seiner Vita stehen jedoch auch 22 Matches in der NHL. Wo er bei den Edmonton Oilers mit Connor McDavid und Leon Draisaitl zwei absolute Topstars als Mitspieler hatte!
