Nach Amoklauf: „Die Warnsignale ernst nehmen“

Das neue Schuljahr steht vor allem in Graz im Zeichen des schrecklichen Amoklaufs vom 10. Juni. Britta Bannenberg, renommierte Professorin für Kriminologie im deutschen Gießen, analysiert in der „Krone“ die Tat und mahnt, Warnsignale ernst zu nehmen.
„Krone“: Frau Professorin, das neue Schuljahr wird noch vom Amoklauf am 10. Juni überschattet. Warum ist es ausgerechnet in Graz zu diesem Blutbad gekommen?
Britta Bannenberg: Das ist reiner Zufall. Amoktaten sind selten. Junge Täter bis 23 Jahre handeln oft an ihrer Schule, weil es jahrelang für sie ein Ort war, mit dem sie vertraut waren. Wenige Täter handeln an anderen Tatorten wie im öffentlichen Raum oder in der Psychiatrie.
