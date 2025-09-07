Salzburgring zeigte sich von seiner besten Seite

Tausende Motorsportfans pilgern am Wochenende zum Salzburgring, wo das ADAC GT Masters stattfindet. Beim ersten Rennen am Samstag zeigte sich der Nesselgraben von seiner besten Seite. Strecken-Boss Ernst Penninger weiß: „Das war ein großer und wichtiger Schritt in Richtung DTM.“
„Heimrennen, viele Fans und eine coole Strecke – besser geht es kaum.“ Der steirische Rennfahrer Leo Pichler zeigte sich vom Salzburgring richtig begeistert. Wie auch viele andere Piloten der GT-Masters-Serie. Kein Wunder, denn der Nesselgraben präsentierte sich am Samstag von seiner besten Seite. „Es ist gut, dass auf dem Ring so ein Event stattfindet“, meinte Rennsport-Legende Reini Sampl, der sich nach seinem Unfall wieder am Weg der Besserung befindet. „Es geht aufwärts. Im Herbst möchte ich noch Testfahrten absolvieren.“
