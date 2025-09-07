Salzburgring zeigte sich von seiner besten Seite

„Heimrennen, viele Fans und eine coole Strecke – besser geht es kaum.“ Der steirische Rennfahrer Leo Pichler zeigte sich vom Salzburgring richtig begeistert. Wie auch viele andere Piloten der GT-Masters-Serie. Kein Wunder, denn der Nesselgraben präsentierte sich am Samstag von seiner besten Seite. „Es ist gut, dass auf dem Ring so ein Event stattfindet“, meinte Rennsport-Legende Reini Sampl, der sich nach seinem Unfall wieder am Weg der Besserung befindet. „Es geht aufwärts. Im Herbst möchte ich noch Testfahrten absolvieren.“