Das Loch! „Unangenehm, kurios, aber anders“

Nicht einmal in der Jugend

Die Spieler zeigten sich in diesem Zusammenhang gelassen. „Ich habe so etwas wie heute oder gegen Dänemark noch nie erlebt, nicht einmal in meiner Jugend“, schmunzelte David Alaba. Michael Gregoritsch bezeichnete das Loch als „Pech“, gab aber mit Blick auf den Gesamtzustand des Rasens zu bedenken: „Wir müssen schauen, dass der ganze Platz in einem besseren Zustand ist.“