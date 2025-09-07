Trotz 1:0-Sieg – zu viele waren nur Durchschnitt

Zeugnisverteilung! Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Georg Leblhuber. Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt
Alex Schlager 4
Kaum geprüft, wenn, dann aber zur Stelle. Etwa aus kurzer Distanz gegen Pittas, nachdem der die Stange getroffen hatte.
Konrad Laimer 2
Weniger wirkungsvoll als gewohnt! Vergab die Mega-Chance aufs 1:0 kläglich.
Philipp Lienhart 4
In der Viererkette unser „Mister Kompromisslos“.
David Alaba 3
Bemüht im Aufbau, aber weder kurze noch lange Pässe fanden Abnehmer.
Phillipp Mwene 3
Brachte sich immer wieder offensiv in Stellung, konnte aber für die Offensive trotzdem wenig bewirken.
Xaver Schlager 3
Lauf- und kampfstarkwie immer - aber keine wirklich zündenden Ideen.
Nicolas Seiwald 3
Siehe Schlager!
Christoph Baumgartner 3
Unterm Strich glückte wenig – holte aber den wichtigen Elfer zum 1:0 heraus.
Marcel Sabitzer 3
Obwohl zuvor kaum etwas gelang, als Penaltyschütze cool und bombensicher.
Patrick Wimmer 2
Defensiv fleißig, offensiv aber ...? Musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben.
Marko Arnautovic 1
Nicht zu sehen, musste ebenfalls zur Pause raus.
Romano Schmid 3
Interpretierte seine Rolle offensiver als Wimmer.
Michael Gregoritsch 3
Kam für Arnautovic, war aber defensiv wichtiger als vorne, rettete auf der Linie.
Kevin Danso 3
In Halbzeit zwei eingewechselt, aber schon vor der Pause kurz am Feld. Richtete bei einer Unterbrechung den maroden Linzer Rasen.
Stefan Posch 3
Gewohnt solide!
Florian Grillitsch 0
Zu kurz eingesetzt.
