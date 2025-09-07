Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“-Noten

Trotz 1:0-Sieg – zu viele waren nur Durchschnitt

Fußball International
07.09.2025 06:40
Österreichs Nationalteam gewann, überzeugte aber nicht vollends.
Österreichs Nationalteam gewann, überzeugte aber nicht vollends.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Zeugnisverteilung! Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Georg Leblhuber. Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt

0 Kommentare

Alex Schlager 4
Kaum geprüft, wenn, dann aber zur Stelle. Etwa aus kurzer Distanz gegen Pittas, nachdem der die Stange getroffen hatte.

Konrad Laimer 2
Weniger wirkungsvoll als gewohnt! Vergab die Mega-Chance aufs 1:0 kläglich.

Philipp Lienhart 4
In der Viererkette unser „Mister Kompromisslos“. 

David Alaba 3
Bemüht im Aufbau, aber weder kurze noch lange Pässe fanden Abnehmer.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Phillipp Mwene 3
Brachte sich immer wieder offensiv in Stellung, konnte aber für die Offensive trotzdem wenig bewirken.

Xaver Schlager 3
Lauf- und kampfstarkwie immer - aber keine wirklich zündenden Ideen.

Nicolas Seiwald 3
Siehe Schlager! 

Christoph Baumgartner 3
Unterm Strich glückte wenig – holte aber den wichtigen Elfer zum 1:0 heraus.

Marcel Sabitzer 3
Obwohl zuvor kaum etwas gelang, als Penaltyschütze cool und bombensicher.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Patrick Wimmer 2
Defensiv fleißig, offensiv aber ...? Musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben.

Marko Arnautovic 1
Nicht zu sehen, musste ebenfalls zur Pause raus.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Romano Schmid 3
Interpretierte seine Rolle offensiver als Wimmer.

Michael Gregoritsch 3
Kam für Arnautovic, war aber defensiv wichtiger als vorne, rettete auf der Linie.

Kevin Danso 3
In Halbzeit zwei eingewechselt, aber schon vor der Pause kurz am Feld. Richtete bei einer Unterbrechung den maroden Linzer Rasen.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Pflichtsieg
Fast zu viel Vollgas – aber weiterhin auf WM-Kurs!
06.09.2025
Ähnlich wie 2022
Das Loch! „Unangenehm, kurios, aber anders“
07.09.2025

Stefan Posch 3
Gewohnt solide!

Florian Grillitsch 0
Zu kurz eingesetzt.

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Konrad LaimerPhilipp LienhartDavid AlabaPatrick WimmerPhillipp Mwene
Österreich
Nationalteam
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
134.036 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
121.536 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
120.500 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1403 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1132 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Fußball International
Brisante Frage:
Hat Julian Nagelsmann schon Angst um seinen Job?
Ähnlich wie 2022
Das Loch! „Unangenehm, kurios, aber anders“
Die „Krone“-Noten
Trotz 1:0-Sieg – zu viele waren nur Durchschnitt
Krone Plus Logo
Sportstars als Sänger
Neue Wege, sanfte Töne: Ballade statt Blutgrätsche
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Türkei trifft auf Spanien!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf