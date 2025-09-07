Regierung unterstützt Industrie mit Strombonus

Die Regierung will energieintensive Industriebetriebe entlasten und führt wie schon im Jahr 2022 einen Strombonus ein. Pro Jahr sollen bis zu 75 Millionen Euro ausgeschüttet werden.
Die Unterstützung für Unternehmen ab einem Verbrauch von einer Gigawattstunde (GWh) pro Jahr ist aber an entsprechende Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz gebunden. Konkret müssen 80 Prozent des Geldes von den Unternehmen wieder investiert werden, die Hälfte davon verpflichtend in Energieeffizienzmaßnahmen. Die jährlich 75 Millionen Euro sollen aliquotiert je nach Antragslage ausbezahlt, wie aus dem Gesetzesentwurf von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hervorgeht.
„Mit dem Industriestrom-Bonus stellen wir 150 Millionen Euro bereit. Damit setzen wir auf einen echten Doppelschlag: Wir entlasten sofort bei den Energiepreisen und sichern so Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit“, erklärte der Minister am Sonntag.
Stromkosten in den USA und China wesentlich billiger
Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022. Damals wurden 185 Millionen Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt. Die Stromkosten seien seit damals zwar um rund 75 Prozent zurückgegangen. Trotzdem hätten die heimischen Unternehmen noch immer einen Standortnachteil, begründet man die Maßnahme. Während Unternehmen in den USA oder China acht Cent pro Kilowattstunde zahlen, seien es in Europa 13 Cent. Für Industrieunternehmen seien die Strompreise durch den CO₂-Preis stark gestiegen.
