Regierung unterstützt Industrie mit Strombonus

Stromkosten in den USA und China wesentlich billiger

Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022. Damals wurden 185 Millionen Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt. Die Stromkosten seien seit damals zwar um rund 75 Prozent zurückgegangen. Trotzdem hätten die heimischen Unternehmen noch immer einen Standortnachteil, begründet man die Maßnahme. Während Unternehmen in den USA oder China acht Cent pro Kilowattstunde zahlen, seien es in Europa 13 Cent. Für Industrieunternehmen seien die Strompreise durch den CO₂-Preis stark gestiegen.