Football-Showdown

Bei Final-Party mit Fanta 4 auf dem Ergometer

Sport-Mix
07.09.2025 06:30
Am Sonntag steigt Europas größte Football-Party mit den Vienna Vikings.
Am Sonntag steigt Europas größte Football-Party mit den Vienna Vikings.

Am Sonntag (15 Uhr) steigt in der MHP Arena in Stuttgart die größte Party im europäischen Football. Die Vienna Vikings prallen im Endspiel der European League of Football auf Stuttgart Surge. Der logistische Aufwand ist für die Gäste aus Wien enorm. Auch, wenn sie auf dem Papier das Heimteam sind. Für den Sieg greift man auch zu psychologischen Tricks. Während der Halftime-Show wird geradelt.

Country-Sänger Dallas Davidson wollte am Flughafen ein Selfie mit Headcoach Chris Calaycay. Im Flugzeug nach Stuttgart begrüßte der Kapitän die Mannschaft der Vienna Vikings und wünschte den Spieler viel Glück für das heutige Finale der European League of Football (ELF). In der MHP Arena prallen die Vikings, Champion von 2022, auf die Hausherren Stuttgart Surge. Der Zuschauerrekord für ein europäisches Spiel von 41.364 Fans vom 2024er-Finale könnte überboten werden.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
