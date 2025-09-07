Bei Final-Party mit Fanta 4 auf dem Ergometer

Am Sonntag (15 Uhr) steigt in der MHP Arena in Stuttgart die größte Party im europäischen Football. Die Vienna Vikings prallen im Endspiel der European League of Football auf Stuttgart Surge. Der logistische Aufwand ist für die Gäste aus Wien enorm. Auch, wenn sie auf dem Papier das Heimteam sind. Für den Sieg greift man auch zu psychologischen Tricks. Während der Halftime-Show wird geradelt.