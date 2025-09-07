„Der Autofahrer hat mich einfach liegen gelassen“

Raser riskierte Todesopfer: Mehrfacher Mordversuch
Laut Anklage
Seine Liebe zum Radsport hätte den Triathleten und Geschäftsmann Wolfgang Ermeling (57) am Donnerstag beinahe das Leben gekostet. Er wurde von einem Autofahrer gerammt, flog durch die Luft und blieb verletzt liegen. Was ihn am meisten empört: Der Lenker beging Fahrerflucht. Nun tut Ermeling alles, um ihn zu finden.
„Um 14.15 Uhr wurde ich in Perg an der Abfahrt von der B3 von einem dunklen Kombi mit ,GR‘-Kennzeichen angefahren. Dabei hat es mich durch die Luft geschleudert und ich bin mit dem Rücken auf dem Asphalt aufgeschlagen. Der Fahrer gab daraufhin Gas und beging Fahrerflucht“, sagt der Oberösterreicher, der so wütend war, dass er nach der Anzeige bei der Polizei auf Facebook noch einen eigenen Fahndungsaufruf veröffentlicht hat.
Kommentare
