FPÖ will die Familien künftig wie Orban entlasten

Mütter von vier Kindern werden in Ungarn derzeit etwa bereits von der Einkommenssteuer befreit – und das sogar gleich auf Lebenszeit. Ab Oktober soll die Grenze bald auf drei, in den nächsten Jahren dann noch weiter auf zwei Kinder gesenkt werden. Zudem fix verankert ist ein zinsfreies Darlehen für Familien, das ab einer Familiengröße von drei Kindern gewährt wird.