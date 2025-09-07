Serbische Drogen-Mafia versteckte „Schatz“ in Wien

Erfolg im Kampf gegen den Drogenschmuggel über die Balkanroute nach Österreich. Bei der Operation „Planta II Takeshy“ des Bundeskriminalamtes konnte die serbisch-österreichische Mafia-Gruppierung gesprengt werden. Dabei wurden vier Verdächtige – der Besitzer einer sogenannten Bunkerwohnung, ein Geldkurier sowie zwei Kokain-Großabnehmer – in Wien festgenommen werden.