Bargeld-Vermögen

Serbische Drogen-Mafia versteckte „Schatz“ in Wien

Österreich
07.09.2025 06:30
Dieser Bargeld-Schatz, Drogen und eine Faustfeuerwaffe wurden in einer Wiener Bunkerwohnung ...
Dieser Bargeld-Schatz, Drogen und eine Faustfeuerwaffe wurden in einer Wiener Bunkerwohnung beschlagnahmt.(Bild: BMI)

Schlag des Bundeskriminalamtes gegen die Organisierte Kriminalität: Über die Balkanroute schmuggelte eine serbisch-österreichische Bande kiloweise Drogen nach Österreich. In einer Wiener Bunkerwohnung beschlagnahmten die Ermittler einen versteckten Bargeldschatz.

Erfolg im Kampf gegen den Drogenschmuggel über die Balkanroute nach Österreich. Bei der Operation „Planta II Takeshy“ des Bundeskriminalamtes konnte die serbisch-österreichische Mafia-Gruppierung gesprengt werden. Dabei wurden vier Verdächtige – der Besitzer einer sogenannten Bunkerwohnung, ein Geldkurier sowie zwei Kokain-Großabnehmer – in Wien festgenommen werden.

Täter kommunizierten mit 14 Handys verschlüsselt
Bei der Razzia stellten die heimischen Ermittler fünf Kilo „Schnee“, drei Kilo Cannabisharz und eine Faustfeuerwaffe sicher. Der Straßenverkaufswert des beschlagnahmten Suchtgiftes beträgt 560.000 Euro.

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und für die Sicherheit der Bevölkerung arbeitet unser Bundeskriminalamt mit aller Konsequenz.

ÖVP-Innenminister Gerhard Karner

„Damit setzten wir ein klares Zeichen: Organisierte Kriminalität hat in Österreich keinen Platz!“, so BK-Direktor Andreas Holzer. Zudem wurde ein wahrer „Schatz“ in Form von exakt 153.755 Euro in bar gefunden. Die Profi-Täter kommunizierten mit insgesamt 14 Mobiltelefonen via verschiedenen verschlüsselten Messengerdienste.

Lesen Sie auch:
Spürhunde sollen Drogen bei Grenzkontrollen erschnüffeln.
Heroin von Balkanroute
Woher die Drogen auf unseren Straßen kommen
14.02.2025
In Wohnung gebunkert
Rote Kühltasche führt zu Mega-Drogenfund in Wien
29.05.2025

Innenminister Gerhard Karner zum erfolgreichen Schlag: „Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und für die Sicherheit der Bevölkerung arbeitet unser Bundeskriminalamt mit aller Konsequenz. Neben hoher Kompetenz bei den kriminalistischen Ermittlungen ist vor allem die länderübergreifende Zusammenarbeit ein entscheidender Faktor. Ich danke allen am Einsatz beteiligten Kriminalpolizisten.“

