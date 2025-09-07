Serbische Drogen-Mafia versteckte „Schatz“ in Wien

Schlag des Bundeskriminalamtes gegen die Organisierte Kriminalität: Über die Balkanroute schmuggelte eine serbisch-österreichische Bande kiloweise Drogen nach Österreich. In einer Wiener Bunkerwohnung beschlagnahmten die Ermittler einen versteckten Bargeldschatz.
Erfolg im Kampf gegen den Drogenschmuggel über die Balkanroute nach Österreich. Bei der Operation „Planta II Takeshy“ des Bundeskriminalamtes konnte die serbisch-österreichische Mafia-Gruppierung gesprengt werden. Dabei wurden vier Verdächtige – der Besitzer einer sogenannten Bunkerwohnung, ein Geldkurier sowie zwei Kokain-Großabnehmer – in Wien festgenommen werden.
Täter kommunizierten mit 14 Handys verschlüsselt
Bei der Razzia stellten die heimischen Ermittler fünf Kilo „Schnee“, drei Kilo Cannabisharz und eine Faustfeuerwaffe sicher. Der Straßenverkaufswert des beschlagnahmten Suchtgiftes beträgt 560.000 Euro.
Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und für die Sicherheit der Bevölkerung arbeitet unser Bundeskriminalamt mit aller Konsequenz.
ÖVP-Innenminister Gerhard Karner
Bild: Eva Manhart
„Damit setzten wir ein klares Zeichen: Organisierte Kriminalität hat in Österreich keinen Platz!“, so BK-Direktor Andreas Holzer. Zudem wurde ein wahrer „Schatz“ in Form von exakt 153.755 Euro in bar gefunden. Die Profi-Täter kommunizierten mit insgesamt 14 Mobiltelefonen via verschiedenen verschlüsselten Messengerdienste.
Innenminister Gerhard Karner zum erfolgreichen Schlag: „Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und für die Sicherheit der Bevölkerung arbeitet unser Bundeskriminalamt mit aller Konsequenz. Neben hoher Kompetenz bei den kriminalistischen Ermittlungen ist vor allem die länderübergreifende Zusammenarbeit ein entscheidender Faktor. Ich danke allen am Einsatz beteiligten Kriminalpolizisten.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.