Sabalenka: Auch beim Posen ein echter Champion

Auch beim Posen ist sie ein echter Champion. Aryna Sabalenka, frischgebackene US-Open-Siegerin, wusste auch beim obligaten Shooting „in Schale“ zu überzeugen.
Ein dezentes Rosa wählte sie. Diese Farbe trug das knielange Kleid, das den Body für das obligate Siegershooting verhüllte. Nach dem Finale, nach allen Presseangelegenheiten, nach allen Interviews stand in der Nacht das obligate Fotografieren auf dem komplett menschenleeren Center Court in Flushing Medows statt. Und Sabalenka machte auch dabei noch beste Figur. Und lächelte herzhaft.
Titel verteidigt
Sabalenka hatte am Samstag im Frauen-Einzel der mit 90 Millionen Dollar dotierten Tennis-US Open in New York ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 27-jährige Weltranglisten-Erste aus Belarus besiegte die US-Amerikanerin Amanda Anisimova nach 1:34 Stunden 6:3,7:6(3). Sabalenka freute sich über ihren vierten Grand-Slam-Titel. Nach zwei gegen US-Amerikanerinnen verlorenen Major-Finali 2025 in Melbourne und Paris ging sie diesmal als Siegerin vom Platz.
Sabalenka kassierte den bisher höchsten Siegerscheck bei einem Grand-Slam-Turnier in Höhe von 5 Millionen Dollar (4,27 Mio. Euro). Anisimova, die ab Montag erstmals auf Platz fünf im WTA-Ranking aufscheint, erhielt die Hälfte.
Anisimova hatte zuletzt auch in Wimbledon das Endspiel erreicht, dieses aber gegen Iga Swiatek mit einem für sie blamablen 0:6, 0:6 verloren.
