Sabalenka: Auch beim Posen ein echter Champion

Ein dezentes Rosa wählte sie. Diese Farbe trug das knielange Kleid, das den Body für das obligate Siegershooting verhüllte. Nach dem Finale, nach allen Presseangelegenheiten, nach allen Interviews stand in der Nacht das obligate Fotografieren auf dem komplett menschenleeren Center Court in Flushing Medows statt. Und Sabalenka machte auch dabei noch beste Figur. Und lächelte herzhaft.