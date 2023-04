Brandstifterin legt aus Angst vor Trennung Feuer

Reumütiges Geständnis

„Es tut mir alles so leid“, wiederholt die 45-Jährige vor Gericht in Krems. Hintergrund seien psychische und finanzielle Probleme gewesen. „Ich hatte Angst Mann und Wohnung zu verlieren“, so die Brandstifterin. Beides blieb ihr erhalten, dafür fasste sie zwei Jahre bedingte Haft aus - rechtskräftig.