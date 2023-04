Sturm-Trainer: „Haben unseren eigenen Spielstil!“

Du hast in einem Interview einen Wechsel in Österreich ausgeschlossen. Auch zu Salzburg. Voreilig?

Ich kann nicht sagen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Aber jetzt ist auch ein Wechsel zu Salzburg ausgeschlossen. Um kein Geld der Welt. Ich würde nie für Geld wo hingehen. Ich weiß, was ich an Sturm habe. Aber ich werde mich auch nie verschließen, wenn extreme Angebote kommen, mit denen ich mich befassen muss. Österreich ist nicht das Ende der Fahnenstange. Aber es muss schon was Spezielles sein. Innerhalb Österreichs gibt‘s jetzt keinen Wechsel von Sturm. Außer man haut mich hier raus (lacht laut).