Große Aufregung in der heimischen Bundesliga! Nach dem 1:1-Remis zwischen Altach und Sturm Graz am Samstag platzte Christian Ilzer, Coach der Steirer, der Kragen: „Wenn man über die Saison schaut, wie oft Salzburg von einer Schiedsrichterentscheidung profitiert, wie oft wir nicht profitieren konnten, dann ist es gegen so einen übermächtigen Gegner unmöglich, dranzubleiben. Das ist nicht korrekt, wie oft Salzburg profitiert!“