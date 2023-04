Christian Ilzer bestreitet seine bereits dritte Saison in Serie als Trainer von Sturm Graz. Im vergangenen Jahr hat man hinter Salzburg den zweiten Rang belegt und auch in dieser Spielzeit sind die „Blackies“ der größte Konkurrent. Ob die Grazer stärker geworden oder die Salzburger schwächer geworden sind? „Ich würde es nicht immer an Salzburg messen“, stellt Ilzer im Interview mit krone.tv-Sportchef Martin Grasl klar. Neben dem Liga-Alltag wird auch das bevorstehende Cup-Finale (30. April gegen Rapid) sowie die Zukunftsperspektive des Grazer Übungsleiters thematisiert.