Achtung, Salmonellen! Sesam-Snack zurückgerufen

Salmonellen sind eine Gattung stäbchenförmiger Bakterien aus der Familie der Enterobakterien. Mit ihnen verseuchte Lebensmittel sind zumeist die Verursacher eines schweren Brechdurchfalls mit Fieber und Bauchschmerzen. Zu den weiteren Symptomen zählen Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Oft halten die Beschwerden über mehrere Tage an und klingen dann von alleine - also ohne ärztliche Behandlung - wieder ab. In schweren Fällen ist eine Antibiotika-Gabe notwendig.