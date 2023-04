Darum essen Fitness-Influencer jetzt Hundefutter

Immer wieder nehmen virale Aktionen in den sozialen Medien durchaus skurrile Züge an - aktuell beschäftigen sich diverse Fitness-Influencer wieder einmal mit Ernährung. Was zunächst noch harmlos klingt, könnte bei so mancher Person aber auch Übelkeit hervorrufen. Sie essen nämlich Hundefutter. krone.at verrät die Hintergründe des eher unappetitlichen Trends.