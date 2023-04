Wo Freiheit des Erbens endet: Das können Sie tun

Mein Vermögen, mein Erbe - und mein letzter Wille: Ich sage, wer was von mir erbt. Ja, das klingt nach Plan. Ganz so läuft es dann aber doch nicht, denn es gibt hierzulande noch immer das Recht auf einen Pflichtteil. Also wer z.B. seine Kinder ganz enterben will, hat meistens Pech gehabt. Was Sie tun können? Wir haben recherchiert.