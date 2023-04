Chipgigant TSMC rechnet mit sinkender Nachfrage

Der für das laufende Jahresviertel anvisierte Erlös fiel niedriger aus, als Analysten es im Schnitt erwartet hatten. Allerdings machte TSMC keine Abstriche bei der Investitionsplanung für dieses Jahr; in den vergangenen Tagen war in Medienberichten dahingehend spekuliert worden. Die Nachfrage in den ersten drei Monaten fiel auch nicht so schwach aus wie allgemein befürchtet.