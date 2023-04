Mehr als acht Milliarden Menschen auf der Welt

Die Erdbevölkerung ist auf mehr als acht Milliarden Menschen angewachsen. Das berichtete der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) am Mittwoch im jüngsten Weltbevölkerungsbericht. Die Organisation forderte in diesem Zusammenhang erneut ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für alle Frauen weltweit: „Gesellschaften gedeihen, wenn Menschen Chancen nutzen können, wenn sie gesund, gebildet und in der Lage sind, ihre Rechte auszuüben.“