Ex-BMW-Steyr-Chef tanzt nun auf vielen Hochzeiten

Mehr als 1,7 Millionen Motoren pro Jahr, davon 180.000 E-Antriebe, sowie 9000 Mitarbeiter: Das alles fällt seit November in den Verantwortungsbereich von Alexander Susanek, der in der BMW-Gruppe zum Leiter der Motoren und elektrischen Antriebsmaschinen aufgestiegen ist. Neben dem Werk in Steyr, das er ab Jänner 2020 gemanagt hat, ist er nun auch Chef der Produktionen in Hams Hall (England), München, Landshut und Dingolfing.