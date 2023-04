Voestalpine braucht Arzt, Sanitäter und Maurer

Jobmotor Voestalpine: Was es alles benötigt, damit die Stahlproduktion in Linz läuft, zeigt ein Blick auf das Job-Portal des Konzerns. Unter den aktuell 186 freien Stellen sind auch welche in der Werkstatt für Schwerfahrzeuge und in der Betriebsmedizin, die die Versorgung bei Unfällen und Verletzungen rund um die Uhr gewährleistet.