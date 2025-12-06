Wenn das eigene Zuhause zu einer Belastung wird

Besonders beunruhigend ist die Situation für das jüngste Familienmitglied: Das sechs Monate alte Baby mit Sehbehinderung wäre auf eine warme, stabile Umgebung angewiesen, was sich die Familie derzeit aber nicht leisten kann. Wenn Sie Familien wie diese in schwierigen Zeitung unterstützen wollen und einen Beitrag leisten können, nutzen Sie die folgende Spendenmöglichkeit. Jeder Euro zählt und kann einen Funken Hoffnung entfachen. Vielen Dank.