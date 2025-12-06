Wenn das eigene Zuhause zu einer Belastung wird

Nur einen einzigen Raum im ganzen Haus kann eine zehnköpfige Familie aus Salzburg heizen. Und dieser kleine Funken Wärme ist auch nur dank der Spenden über unsere Hilfsaktion möglich.
Zum Haushalt zählen ein Ehepaar mit fünf minderjährigen Kindern, der erwachsene Sohn mit seiner Partnerin sowie deren erst sechs Monate altes Baby. Das Kind ist mit einer schweren Sehbehinderung zur Welt gekommen und hat bereits mehrere Operationen hinter sich. Die ohnehin angespannte Gesamtsituation wird durch die unzureichenden Wohnverhältnisse und die extrem belastende finanzielle Lage dramatisch verschärft.
Gravierende Mängel
Das Haus, das die Familie zur Miete bewohnt, ist in einem stark renovierungsbedürftigen Zustand. Eine Energieberaterin der Caritas dokumentierte gravierende Mängel: undichte, völlig unzureichend isolierte Fenster, seit Jahrzehnten veraltete Sanitäranlagen sowie dauerhaft zu niedrige Raumtemperaturen während der Wintermonate.
Aus der Not mit Strom geheizt
Weil es der Familie an finanziellen Mitteln zum Kauf von Heizöl fehlte, blieb ihr keine andere Wahl, als auf elektrische Heizgeräte auszuweichen, um zumindest minimale Wärme zu erzeugen. Diese Notlösung hatte jedoch teure Konsequenzen in Form einer Strom-Nachzahlung in Höhe von 2900 Euro. Eine vereinbarte monatliche Rückzahlung von 250 Euro übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Familie bei Weitem und bringt den gesamten Haushalt zusätzlich in Schieflage.
Geld reicht bei Weitem nicht aus
Die wirtschaftliche Situation ist deshalb äußerst prekär. Beide Elternteile beziehen derzeit Krankengeld. Der einzige Erwerbstätige ist der erwachsene Sohn. Monatlich fehlen der Familie rund 800 Euro, um dringend Strom, Heizöl, Lebensmittel und die grundlegende Versorgung der Kinder bezahlen zu können. Deshalb wird gespart, wo es nur geht.
Nur ein Raum beheizt
Um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, nutzt die Familie momentan lediglich einen einzigen beheizten Raum im gesamten Haus. Nur dank der Unterstützung von „Ein Funken Wärme“ kann dieser Raum überhaupt warm gehalten werden.
Besonders beunruhigend ist die Situation für das jüngste Familienmitglied: Das sechs Monate alte Baby mit Sehbehinderung wäre auf eine warme, stabile Umgebung angewiesen, was sich die Familie derzeit aber nicht leisten kann. Wenn Sie Familien wie diese in schwierigen Zeitung unterstützen wollen und einen Beitrag leisten können, nutzen Sie die folgende Spendenmöglichkeit. Jeder Euro zählt und kann einen Funken Hoffnung entfachen. Vielen Dank.