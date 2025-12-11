Fernsehgebühr für Arbeit im Homeoffice

Der Fall ist kompliziert. Marion E. arbeitet überwiegend von zu Hause für ein Unternehmen mit Sitz in Kärnten. „Laut unserem damaligen Lohnbüro waren wir verpflichtet, für meine Arbeitstage im Homeoffice die Kommunalsteuer anteilsmäßig an die Gemeinde, in der ich lebe, zu zahlen und den anderen Teil an die Gemeinde, wo mein Arbeitgeber sitzt. Das haben wir auch so gemacht“, schildert die Oberösterreicherin. Im Dezember 2024 sei dann eine Zahlungsaufforderung der OBS ins Haus geflattert. Mehr als 200 Euro sollte das Kärntner Unternehmen für den „Standort“ in Oberösterreich an Fernsehgebühren bezahlen. „Meiner Ansicht nach ist das nicht korrekt. Die Betriebsinhaberin hatte 2024 keinen Betrieb oder Wohnsitz hier. Und ich bezahle natürlich ohnehin die OBS-Gebühr für die Adresse, an der ich wohne“, erklärt Frau E. weiter.