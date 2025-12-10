Kältebus für Obdachlose kassierte Parkstrafe

Brauchen Ausnahmebewilligung

„Strafen sind durch die Achtsamkeit unserer Mitarbeiter selten. Aber entsprechende Ausnahmeregelungen würden unsere Arbeit erheblich erleichtern“, so die Caritas. „Vor allem durch die Parkplatzsuche geht bei unseren Kollegen wertvolle Zeit verloren, wenn es darum geht, Menschen auf der Straße zu versorgen.“ Zwar gibt es Ausnahmebewilligungen für das Befahren bestimmter Straßen, etwa Mariahilfer Straße, Prater Hauptallee oder auf der Donauinsel, doch keine für das kurze Halten oder Parken in Verbotszonen. Dafür bräuchte es eine Ausnahmebewilligung der MA46.