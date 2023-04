Fahrraddiebe trieben in Tirol erneut ihr Unwesen

Den Beginn machten Anfang der Woche bislang unbekannte Täter in einem Kellerabteil einer Wohnanlage in Innsbruck. Sie brachen in den Abstellraum ein und verschafften sich so Zutritt zu ihrer Beute. Sie stahlen ein unversperrtes, grau/silbernes Mountainbike der Marke Capra MX. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.