Austria plant: Das passiert mit den Leihspielern

Die violetten Erinnerungen an Sturm Graz? Sind grandios! Denn beim letzten Auswärtsspiel im Grunddurchgang feierte Austria Klagenfurt den so immens wichtigen 2:1-Sieg – als nach sechs sieglosen Partien (inklusive der Cup-Niederlage) in Folge keiner damit gerechnet hatte. „Das war der Grundstein dafür, dass wir es dann in die Top 6 geschafft haben. Damals hatte echt keiner mehr mit uns gerechnet. Dass wir Sturm dann sogar schlagen konnten, war echt umso schöner“, strahlt Peter Pacult heute noch.