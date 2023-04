Lienzer Innenstadt wird wieder Freiluft-Autohaus

E-Autos im Fokus und ein buntes Rahmenprogramm

Passend zum aktuellen Trend, werden auch zahlreiche E-Fahrzeuge ausgestellt. Die Verteilung in Osttirol ähnelt jenem von Rest-Österreichs. Etwa ein Drittel sind Dieselfahrzeuge, ein Drittel Benziner und ein Drittel E-Autos oder Hybridvariationen aller Art. „Wir werden uns auch heuer so aufstellen, dass man locker durchschlendern und sich formlos und leicht informieren kann“, so Thum.