Tesla senkt bei uns nun doch massiv die Preise

Für Menschen mit normaleren Bankkonten, Brieftaschen und Möglichkeiten relevanter sind Model 3 und Model Y. Der Einstieg in das Tesla-Universum beginnt laut Liste bei 42.990 Euro- für das Model 3, also 4000 Euro billiger als noch gestern. Zuzüglich Bearbeitungsgebühr. Zieht man die Förderung ab, kann man also schon ab rund 39.500 Euro sein Handschuhfach via Touchscreen öffnen.