Der Mossad soll sich also an die österreichischen Beamten gewendet haben, die folgendes eingeleitet haben sollen: Zusammen mit dem Angeklagten des Asylamts besprach man, auf welchem Weg der General am besten nach Österreich kommen sollte, wie er am einfachsten Asyl bekomme. Man einigte sich auf eine „elegante Lösung“, in der das Asylrecht laut Staatsanwältin massiv missbraucht wurde. „Das ist nicht elegant, das ist kriminell. Alle wussten, dass der General gar nicht für das Asylverfahren zugelassen werden würde. Alle wussten, dass er nach Frankreich zurückgebracht werden muss. Das ist ein Missbrauch des Asylrechts“.