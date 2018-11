BVT selbst schleuste Kriegsverbrecher in Wien ein

So haben internationale Menschenrechtsorganisationen Verbrechen des Generals im syrischen ar-Rakka dokumentiert: Dutzende Gefangene wurden mit Elektroschocks sowie stundenlangen Prügelorgien gequält und in viel zu kleine Zellen gesteckt. Als der Offizier 2015 eine Verfolgung durch die Justiz in Paris fürchten musste, reiste er nach Wien. Mit einer BVT-Eskorte.