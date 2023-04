Wenn Schüler ihre Roboter aufs Leben vorbereiten

Es ist sozusagen die Spielwiese für Roboter, auf der sie ihre Fähigkeiten erproben, ehe sie in der realen Welt in verschiedenen Lebensbereichen aushelfen werden: das Robocup Junior Austrian Open, das derzeit in Klagenfurt an der Universität und im Lake Side Park stattfindet. Schüler von 10 bis 19 Jahren, die sich der Roboter-Technik verschrieben haben, zeigen hier, was sie und ihre Maschinen können.