Kein Schummeln! Sogar Brillen und Kulis haben KI

Insgesamt schreiben heuer 2654 Schüler in Kärnten die Matura; nur eine einzige Maturantin wurde am Montag geprüft – in Altgriechisch. An 43 Schulen läuft die Zentralmatura in dieser Woche. Rund 300 Minuten dauert eine Maturaarbeit, Schummelzettel und ChatGPT, das längst an allen Schulen Einzug gehalten hat, sind bei der Matura selbstverständlich nicht zugelassen.