Diese Tennis-Größen spielen für Kärntner Klubs

UTC Straßburg. Scheidet Jurij Rodionov beim Challenger-Turnier in Prag im Doppel bis Freitag aus, schlägt der 25-Jährige am Samstag zum Auftakt für Straßburg gegen Bad Sauerbrunn (mit Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer!) auf. Anders Sebastian Ofner – Österreichs Bester ist ja in Straßburg genannt, steht beim ATP-Masters in Rom im Hauptfeld. „Ich rechne heuer nicht mit Einsätzen von ihm. Dafür ist er zu stark von seiner Verletzung zurückgekommen“, so Straßburg-Boss Georg Pirkebner.