Bernhard Metzler freut sich auf die Adlerinnen

Als aktiver Sportler sprang der Bregenzerwälder im Weltcup, beendete aber mit 24 Jahren seine Karriere. Danach begann er seine Trainerausbildungen beim SK Partenkirchen (D). „Ich habe mir gedacht, das schaue ich mir an. Und aus einem Jahr wurden dann drei“, erzählt er und lacht, „am Ende waren es fast 20.“ Denn Metzler durchlief alle Ausbildungen, alle Kader. Nebenbei studierte er. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Karriere, aus der zweiten in die erste Reihe. Der ursprüngliche Plan beinhaltete jedoch nicht Österreich, sondern ein Nachbarland.