Bären-Ansiedlung: Plan, der außer Kontrolle geriet

Begegnungen mit Großraubtieren sorgen in alpinen Gebieten immer wieder für schwere Zwischenfälle: Herdentiere werden gerissen, Bienenstöcke zerstört. Am 5. April starb, wie berichtet, ein 26-Jähriger durch eine Bärenattacke. Jetzt sollen 50 Geschöpfe abgeschossen werden. Die gut gemeinte Wiederansiedlung von Meister Petz ist außer Kontrolle geraten. Schuld daran ist am wenigsten das Tier.