Bärin, die Jogger tötete, ist „Brunos“ Schwester

Die Geschichte von Problembär „Bruno“, der im Sommer 2006 von Italien aus über Tirol bis nach Bayern wanderte und dort immer wieder Haus- und Nutztiere schlug, Bienenstöcke plünderte und keinerlei Scheu vor dem Menschen zeigte, ist wohl vielen noch gut in Erinnerung. Nachdem zahlreiche von der Öffentlichkeit teils belächelte Einfangversuche fehlgeschlagen waren, wurde der Bär am 26. Juni 2006 in Bayern erschossen.