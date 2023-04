„Eine Panierquote würde mich nicht überraschen!“

Mit einem gefälschten Schreiben an 500 Wirte „panierte“ das Satireportal Tagespresse die Landes-FPÖ ordentlich her. Um die neue Wirtshausprämie aufs Korn zu nehmen, wurden – wie berichtet – Kontrollen der „Panierquote“ angekündigt und deutsche Speisebezeichnungen wie „Andreas-Hofer-Schnitzel“ oder „Gabalier-Fleischlaberl“ gefordert. Diese zynische Antwort auf das schwarz-blaue Regierungsgeflirte, das Kebapstände und Co. ausgrenzt, wurde aber in manchen Betrieben durchaus ernst genommen.