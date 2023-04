Fake-FPÖ-Briefe aus der Feder der „Tagespresse“

Das Satireportal „Die Tagespresse“ hat sich am Mittwoch als Verfasser der FPÖ-Fake-Briefe an Gastronomen in Niederösterreich zu erkennen gegeben. Auf der Website wurde geschildert, wie das Schreiben verfasst und an 500 Lokale versendet wurde. Die Freiheitlichen sind hingegen „not amused“ und drohen mit rechtlichen Schritten.