Fake-Briefe an Wirtshäuser in NÖ im Umlauf

FPÖ empört

Fraglich sei, so Murlasits, ob diese Briefe „von einer künstlichen Intelligenz oder mit natürlicher Blödheit“ verfasst worden seien. Jedenfalls offenbare der Inhalt des Schreibens laut Aussendung der FPÖ ein großes Maß an Missachtung der eigenen Kultur und Tradition gegenüber. Damit sei zu vermuten, dass die Urheber im „links-grünen Veganer-Milieu“ zu suchen seien, so Murlasits. Er empfiehlt den Verfassern des gefälschten Schreibens, „ihr Tofu-Algen-Schnitzel einmal mithilfe von Besteck und nicht mit Hammer und Sichel zu verspeisen“.