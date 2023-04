Freispruch! Mama der kleinen Diana atmet durch

Mit dem Mädchen am Land „untergetaucht“

2019 kam die 44-Jährige, die sich trennen wollte, mit Diana in die Heimat, tauchte später mit dem Kind am Land unter. Sie habe Diana im Sommer 2021 in Niederösterreich versteckt und so dem Vater, der in den USA das alleinige Sorgerecht erkämpft hatte, entzogen, lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es drohten drei Jahre Haft.