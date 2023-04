Osttiroler Skigebiete mit Wintersaison zufrieden

Auch in Lienz ruht man sich auf dem erfolgreichen Winter nicht aus. In den nächsten Wochen werden die Schneekanonen in die Werkstatt gefahren, Markierungen und Stangen von den Pisten geräumt und der Schnee ausgeschoben. „Danach startet die Revision für den Lift mit der Behörde. Am Hochstein haben diese Arbeiten bereits begonnen“, erklärt Mario Tölderer.